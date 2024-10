Tim Cook : "Du retard dans l'IA ? Ce n’est pas grave !"

Pas les premiers ? Et alors ?

Et Alors ?

Nous n'avons pas été les premiers à faire de l'intelligence, mais nous l'avons fait d'une manière que nous pensons être la meilleure pour le client …/… Nous n'avons aucun problème à ne pas être les premiers. Il s'avère qu'il faut un certain temps pour que cela soit vraiment génial

cela se traduit par quelque chose de significatif sur une journée, une semaine, un mois. Cela a vraiment changé ma vie

n’a jamais été imaginé comme un produit de grande consommation

plutôt un produit destiné [...] aux personnes qui veulent avoir aujourd’hui la technologie de demain, c’est à eux qu’il s’adresse

Au fil du temps, tout s'améliore, et lui aussi aura la possibilité de s'améliorer de plus en plus

L'important ce n'est pas d'être premier, mais d'être les meilleurs !

Il faut beaucoup d'essais. Il faut se soucier de chaque détail. Et, cela prend un peu plus de temps pour y parvenir

Si vous interrogez 100 personnes ici, elles vous diront toutes : il s'agit d'être le meilleur

Dans une interview au, il indique que, d’une part, Apple fait de l'IA sous le nom d'apprentissage automatique () depuis au moins une décennie, mais d'autre part, Apple ne semble pas être la première ?s'exclame-t-il.Concernant Apple Intelligence, il précise :Un petit rituel matinal qui a changé ses habitudes quotidiennes, ce qui permet de lui faire gagner du temps,. Vu le nombre de mails qu'il doit recevoir, on veut bien le croire !Il en profite pour faire un parallèle avec le Vision Pro précisant au passage qu'il(à l'approche des résultat cela veut sans doute rassurer les investisseurs sur les faibles ventes). En effet, pour lui, le casque est. Selon lui, il suivra la même courbe que les iPod, iPhone et AirPods qui n'ont pas connu le succès du jour au lendemain :Globalement on retrouve un discours maintes fois avancé par les cadres d'Apple ! Rien de très nouveau, mais on ne pouvait pas non s'attendre à une innovation sur ce sujet là. Aussi Tim Cook insiste sur les valeurs de la firme, qui ont fait d'elles l'une des plus importantes capitalisations en bourse.. Aussi Apple assume-t-elle son retard, au prix de l'excellence et de son désir de perfection.Pour Tim Cook un produit n'est prêt à être lancé, que s'il répond en tous points aux critères draconiens mis en place par Apple :. I