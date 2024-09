Astuce : Apple Intelligence sur TOUS les iPhone, en gardant votre compte Apple français

Contourner les restrictions

Vous le savez, un obstacle majeur se dresse pour les utilisateurs en Union Européenne : cette fonctionnalité n’est officiellement pas disponible sur le continent en raison des restrictions réglementaires. Il existe plusieurs astuces non officielles pour contourner ce problème,! (Merci à l'ami @Joffrey pour toutes les explications)Pour ceux qui souhaitent l'activer dès maintenant,. Celle-ci exploite une faille dans iOS permettant de modifier les fichiers système.• Installer la dernière version bêta d’iOS 18.1 : Assurez-vous que votre iPhone est à jour avec la toute dernière version bêta d’iOS 18.1, car c’est à partir de cette version que la fonctionnalité est activable.• Télécharger et configurer misakaX : Installez l’application misakaX sur votre ordinateur et connectez votre iPhone.• Modifier la langue et la région : Changez la langue de l’appareil et de Siri en anglais (US) depuis les réglages de votre iPhone.• Déconnexion d’iCloud : Déconnectez-vous de votre compte iCloud pour éviter les conflits lors de l’activation.• Activer Apple Intelligence : Utilisez misakaX pour activer la fonctionnalité en cochant l’option dédiée.• Redémarrage de l’iPhone : Redémarrez votre appareil, puis reconnectez-vous à iCloud.Vous pouvez cliquer sur ce lien pour toutes les infos détaillées et le pas à pas complet..Cette manipulation permet d’. Attention cependant, elle n’est pas sans risques. Comme toute astuce de ce genre, elle pourrait entraîner des problèmes de stabilité sur votre téléphone. Il est donc essentiel de bien réfléchir avant de se lancer dans cette démarche, et d’éviter peut-être de le faire sur votre iPhone principal. Attention aussi, cette astuce sera probablement patchée rapidement par Apple, donc si vous voulez tester, ne tardez pas !On vous en a aussi parlé,, mais cette solution n’est pas idéale, pour plusieurs raisons :• Si vous modifiez complètement la région de votre compte Apple, cela implique de devoir annuler et reprendre tous vos abonnements (Apple Music, Apple One, etc.) avec un compte basé aux États-Unis. Un processus compliqué et peu pratique sur le long terme.• Une astuce plus simple consiste à ne changer que la région des “Achats et médias”. Cependant, cette solution vous prive de l’accès à certains services, comme Apple Music, depuis votre iPhone.Si vous décidez d’utiliser cette méthode malgré les restrictions, voici la liste des iPhones compatibles,• iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max• iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max• iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max• iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro MaxiPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max• iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max• iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR• iPhone SE (2e génération ou ultérieure)Accessoirement,en modifiant le fichier. En bidouillant ce fichier,, débloquer la fonctionnalitésur l’iPhone SE, ou encore désactiver le son de l’obturateur photo sur les iPhone japonais, qui en sont normalement dépourvus en raison de la législation locale. Mieux encore, misakaX permet de déverrouiller des fonctionnalités comme Face ID en mode paysage, une option normalement réservée aux modèles les plus récents. Mais attention, une fois encore, ça reste à tester en connaissance de cause !