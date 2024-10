Apple Card : Goldman Sachs risque une sanction de 50 millions

Une sanction à plusieurs millions !

pratiques de gestion des comptes de carte de crédit

Qui prendrait la suite pour l'Apple Card ?

réduction potentielle des bénéfices

dans la recherche d'un nouveau partenaire, Goldman Sachs doit faire face à la pression des soumissionnaires pour réduire la valeur de sa participation afin de rendre le prix plus attractif

Suite à de nombreuses plaintes, le Bureau (en voou CFPB) a donc ouvert, notamment en matière de traitement des fraudes, des retards, des erreurs de facturation ou des remboursements. A priori, il se serait particulièrement penché sur leCes investigations avaient d'ailleurs été confirmées en 2022 par la Banque. La décision est attendue pour les prochains jours et serait particulièrement accablante. En effet, Goldman Sachs risque une sanction financière deLes choses seraient bien avancées et un accord pourrait même être envisagé dans les prochains mois. Apparemment, les pourparlers se sont accélérés ces dernières semaines sans que les détails aient été communiqués.Par le passé, plusieurs noms ont été évoqués pour reprendre le flambeau, comme. Il avait déjà été question de discussions avec JPMorgan Chase , mais à cette époque elles n'auraient rien donné, au vue de la. Peut-être que les firmes ont trouvé un terrain d'entente depuis.Rappelons que Goldman Sachs cherchait depuis plusieurs mois un moyen de sortir de cet accord. En effet si la carte est un(Apple Savings aurait enregistré plus d'un milliard de dollars de dépôt sur les quatre premiers jours de son lancement), ce n’est pas vraiment le cas pour la banque d’affaires, qui n'a fait que perdre de l'argent dans l'histoire.D'après