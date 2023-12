Apple Card : mais qui pourra succéder à Goldman Sachs ?

Qui succédera à Goldman Sachs ?

une relation significative

Petit rappel de l'histoire

Dans sa newsletter du dimanche, Mark Gurman -qui est toujours très bien informé des dossiers d'Apple- évoqueentre les deux firmes.En effet, la banque a été l'et a travaillé sur leavec des réductions sur les produits Apple. Chase est également l'un des plus grands partenaires pourphysique ou en ligne / via l'App Store.Autre avantage :. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour Apple de changer de plate-forme pour Visa ou American Express.Rappelons que Goldman Sachs cherchait depuis plusieurs mois un moyen de sortir de cet accord. En effet si la carte est un(Apple Savings aurait enregistré plus d'un milliard de dollars de dépôt sur les quatre premiers jours de son lancement), ce n’est pas vraiment le cas pour la banque d’affaires, qui n'a fait que perdre de l'argent dans l'histoire.Pour le moment,. En revanche, plusieurs candidats sont pressentis au poste : Discovery, AMEX, Barclays ou Synchrony.D'un point de vue US, les deux premiers semblent être mieux placés étant à la fois une banque et un réseau. Le troisième a déjà été un partenaire d'Apple, même si la relation a été un peu mouvementée. Enfin le dernier n'apparait pas en privilégié, de par sa relation client un peu trop compliquée pour Apple.