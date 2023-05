Plus d'un milliard placé sur le compte d'épargne d'Apple !

240 000 comptes ouverts !

En effet,... Dès le seul premier jour, ce chiffre aurait atteint déjà 400 millions de dollars.En complément, l'autre chiffre à regarder est bien évidemment le nombre de comptes créés. Ainsi, au bout d'une semaine,, pour un montant moyen d'environ 4 000 dollars par compte.Toujours selon, un tel score estpour une première semaine, d'autant que ce compte d'épargne n'est disponible qu'aux seuls possesseurs d'une Apple Card.Dénommé, le mécanisme présenté en octobre dernier s'articulait autour d'un nouveau compte d'épargne à haut rendement auprès de Goldman Sachs (taux à 4,15%). Accompagné de, ce taux serait d'ailleurs, selon Forbes,. Ainsi avec les seuls dépôts des quatre premiers jours, les intérêts générés représenteraient plus de 41 millions de dollars pour la première année.. L'opération s'effectue de manière automatique, sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis.Le compte est géré via l'application Wallet sur l'iPhone, où les clients pleuvent suivre le solde et les intérêts gagnés à partir d'un tableau de bord intégré.