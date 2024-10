Son iPhone tombe dans une crevasse, elle aussi, elle reste coincée 7 heures

Matilda, en pleine forme.

Une chute au milieu de nulle part

J'espère que c'était au moins un iPhone 16 Pro Max 1 To

Une opération de sauvetage complexe

Ah oui quand même

Un calme impressionnant face à l’adversité

Et l’iPhone dans tout ça ?

malheureusement, son iPhone n’avait pas survécu à l’incident

la personne la plus maladroite qui soit

Matilda Campbell, une jeune Australienne de 23 ans, s’est retrouvée coincée dans une crevasse rocheuse après avoir tenté de récupérer son iPhone tombé. L’incident a eu lieu dans la région de Hunter Valley, en Nouvelle-Galles du Sud, alors que Campbell faisait une randonnée avec des amis. En prenant des photos, elle a accidentellement laissé tomber son iPhone et, en voulant le récupérer, a glissé et chuté de trois mètres, se retrouvant suspendue par les pieds entre deux énormes rochers.Les équipes de secours locales, dont l’Association de Secours Bénévole de Cessnock et le Service d’Incendie Rural, sont rapidement intervenues. Matilda est restée coincée pendant plusieurs heures avant l’arrivée des secours.Une structure en bois a également été construite pour éviter que des pierres ne tombent sur Campbell pendant l’opération. Après des heures d’efforts coordonnés, les secouristes ont enfin pu accéder à ses pieds et la libérer.Peter Watts, un ambulancier spécialisé dans les opérations de secours, a salué le calme et le sang-froid de Matilda (probablement morte de honte) tout au long de l’opération. Malgré sa situation difficile, la jeune femme est restée sereine, collaborant avec les secouristes pour faciliter sa libération.L’opération a impliqué plusieurs agences de secours qui ont travaillé ensemble pour libérer la jeune femme.Après sept heures suspendue dans cette position inconfortable, Matilda a finalement été secourue avec seulement quelques égratignures et contusions, ainsi qu’une vertèbre fissurée. Elle a bien sûr exprimé sa gratitude envers les équipes de secours via les réseaux sociaux, plaisantant sur le fait que,. Campbell a aussi promis d’éviter l’exploration des rochers pour un moment, se déclarant