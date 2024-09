Voici les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : quelles sont les nouveautés ?

Voici l'iPhone 16 Pro !

Pour ceux qui attendent le meilleur de ce que propose Apple dans sa gamme de smartphones, c'est le jour J. Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max prennent donc aujourd'hui le relais de la génération précédente avec(6,1 pouces auparavant)(contre 6,7 pouces sur la génération précédente), toujours avec le ProMotion (taux de rafraichissement adaptatif culminant à 120 Hz). présenté quelques minutes auparavant sur les modèles de base . Le châssis dispose cette année encore d'une couche de titane, mais une nouvelle couleur doréefait son apparition.Apple indique que, mais sans offrir de données plus précises. Il faudra donc attendre de pouvoir essayer cela en usage réel afin de vérifier l'amélioration apportée sur ce point par cette nouvelle génération., une puce gravée en 3 nm avec un processus de seconde génération, disposant de 6 cœurs CPU (2 performants et 4 efficients, comme sur l'A18 de base), de 6 cœurs GPU et d'un Neural Engine à 16 cœurs. Selon Apple, la partie CPU de l'A18 Pro offre des performances en hausse de 15% par rapport à l'A17 Pro (également gravée en 3nm), le tout en consommant 20% d'énergie en moins, ce qui en ferait tout simplement, offrant une hausse de performances de l'ordre de 20% avec une architecture se rapprochant de ce que propose la firme sur ses Mac. La puce permettrait également de profiter de meilleurs débits en USB, ce qui pourra être intéressant lors des transferts, notamment pour les enregistrements vidéo en ProRes sur un SSD externe., permettant d'atteindre des débits très élevés en sans fil (pour rappel, nous avons tutoyé les 4 Gb/s avec le Xiaomi 13T Pro et un routeur adéquat).Comme chaque année, Apple améliore les capacités en photo et vidéo de ses smartphones. Pour cette génération,(ce n'était pas le cas l'année dernière avec le zoom optique x5 réservé à l'iPhone 15 Pro Max).Le capteur principal reste en 48 mégapixels, équivalent 24mm ouvrant à ƒ/1.78, mais Apple annonce une lecture plus rapide des données.(contre 12 MP auparavant) équivalent 13mm, autofocus et ouvrant à ƒ/2.2, là où l, équivalent 120mm ouvrant à ƒ/2.8. Apple indique que la colorimétrie s'appuyant sur l'IA sera disponible directement dans l'application Photos et dans la prévisualisation.Apple soigne également la vidéo avec(en 4K120 ProRes via un stockage externe), une option fort intéressante,. Les 4 nouveaux microphones permettront en sus d'offrir une meilleure réduction du bruit et d'offrir, avec la possibilité de contrôler le son dynamiquement (par exemple entre deux personnages) en post production.(mais également les iPhone 16)(à 49 euros)(avec l'alimentation adéquate), contre 15W auparavant. Avec cette évolution réservée aux nouveaux iPhone, Apple propose une charge sans fil encore plus rapide que la récente norme Qi2 ( culminant à 15W et s'appuyant sur la technologie d'Apple ).Niveau couleur, vous aurez le choix cette année entre les robes, avec des précommandes dès vendredi prochain et des livraisons prévues à partir du 20 septembre.