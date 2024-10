SFR veut redevenir votre opérateur préféré, est-ce possible ?

Imagine SFR

SFR face à une crise d’abonnés

Un plan de transformation ambitieux

La crise financière et la dette d’Altice France

Vers une reconquête progressive des abonnés

SFR traverse actuellement une période difficile avec une perte importante d’abonnés.Ce phénomène, aggravé par une réputation dégradée, a donc poussé la direction de SFR à lancer un plan de mobilisation interne intitulé. Ce programme, destiné en premier lieu aux salariés, met, selon, l’accent sur cinq valeurs fondamentales : collaboration, audace, engagement, excellence et obsession du client. L’objectif affiché est clair : redevenir l’opérateur préféré des Français d’ici 2028.Sous la direction de Mathieu Cocq, SFR cherche clairement à opérer un virage stratégique. Ce dernier reconnaît que les années passées ont été marquées par des priorités financières, souvent au détriment des clients et des salariés.Selon une récente enquête, seuls deux abonnés sur dix recommanderaient SFR à leur entourage. Pour contrer cette tendance, le plan de transformation repose sur une amélioration progressive de la qualité des services et du pouvoir d’achat des clients. On a très envie de leur suggérer aussi de cesser d’augmenter les tarifs des clients existants sans raison valable, mais on va dire qu’ils sont déjà au courant du stress et de la frustration que créent ces méthodes.SFR doit également composer avec une situation financière préoccupante. Altice France, maison mère de l’opérateur, est actuellement confrontée à une dette colossale de 24 milliards d’euros.Mais peu importe, SFR se veut optimiste et mise sur ce plan de mobilisation pour se redresser, étape par étape, et offrir à nouveau des services de qualité à ses abonnés.Le plansera détaillé devant les représentants du personnel à la fin du mois d’octobre. La direction espère que cette initiative permettra à l’opérateur de renouer avec sa clientèle et d’améliorer son image.Quel regard portez-vous sur SFR aujourd’hui ? Quel opérateur avez-vous choisi de votre côté, et pour quelles raisons ? Pourriez-vous retourner chez SFR si vous faites partie des 2 millions d’abonnés perdus par l’opérateur ?