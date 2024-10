Le mystère du « navire fantôme du Pacifique » résolu grâce à des drones

navire fantôme du Pacifique

Il y a quelques semaines, une équipe de chercheurs sous-marins, menée par Ocean Infinity et soutenue par plusieurs institutions, a localisé l’épave du destroyer américain USS. Ce navire, surnommé le, repose à 1 036 mètres de profondeur dans le, au large de la Californie. Grâce à trois drones autonomes sous-marins de 20 mètres de long, équipés de sonars à haute résolution,L’USSa eu une carrière mouvementée. Lancé en 1920, il a servi dans la flotte asiatique de la marine américaine avant d’être endommagé et capturé par les forces japonaises en 1942. Rebaptisé et utilisé par l’ennemi, il a continué à naviguer,Ce n’est qu’en 1945 que le navire a été retrouvé au Japon, résolvant ainsi le mystère de cemarin qui hantait certains récits de guerre.Après sa récupération, l’USSa été réintégré dans la flotte américaine, avant de servir une dernière fois comme cible lors d’exercices militaires en 1946.L’épave a donc enfin été localisée, suscitant une certaine émotion chez les historiens, les passionnés de la marine et les experts en exploration sous-marine.La découverte de l’USSest d’autant plus marquante que son état de conservation est remarquable. L’utilisation de drones sous-marins autonomes est bien sûr la clé de cette découverte. Ces appareils, capables de descendre à plus de 1 000 mètres, ont scanné les fonds marins pendant 24 heures.Ces drones ont également permis d’envoyer des images détaillées de l’épave.