10 000 drones en même temps, ça donne quoi ?

Shenzhen a donc marqué l’histoire des drones en orchestrant, surpassant les précédents records du genre. La ville, connue pour ses géants de la tech comme DJI et Huawei , a utilisé ces drones pour former des tableaux lumineux impressionnants au-dessus de la baie de Shenzhen. Les drones ont dessiné des formes variées, dont un majestueux aigle en plein vol et des monuments emblématiques de la ville. Cet événement, intitulé, a captivé l’attention de milliers de spectateurs.Durant cette soirée, Shenzhen n’a pas battu un, mais bien deux records mondiaux. Le premier, celui du plus grand nombre de drones contrôlés simultanément par un seul ordinateur, et bien sûr,. Ces prouesses technologiques témoignent de l’expertise croissante de la Chine en la matière. Shenzhen, déjà pionnière dans le domaine des drones , continue de repousser les limites de ce que ces appareils peuvent accomplir, tant sur le plan artistique que technologique.Ce spectacle de Shenzhen fait suite à un autre événement impressionnant organisé en septembre dans la province de Jilin, oùpour célébrer un autre événement.Le développement des essaims de drones en Chine ne se limite pas au divertissement.. Les essaims coordonnés, comme le souligne Interesting Engineering, jouent désormais un rôle crucial dans la guerre moderne.Les spectacles de drones redéfinissent l’avenir du divertissement visuel. La précision et la synchronisation de ces essaims offrent des spectacles impressionnants, en Chine comme partout dans le monde.et remplacent même parfois les feux d’artifice, qui posent, eux, parfois des problèmes de sécurité (coucou les pompiers).Avez-vous déjà observé un spectacle à base de drones ? Qu’en avez-vous pensé ?