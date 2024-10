General Motors montre son véhicule hybride militaire

Un véhicule militaire hybride

Le Silverado qui sert de base au Next Gen (photo : greencarreports)

Un mélange de technologie civile et militaire

Un véhicule aux multiples usages sur le terrain

Des tests à venir

Lors de l’édition 2024 de l’AUSA, GM Defense a présenté un nouveau prototype tactique, combinant une motorisation hybride à des éléments du Chevrolet Silverado 2500HD ZR2.. Ce système hybride permet une conduite silencieuse et offre en même temps une autonomie étendue, des atouts cruciaux pour les missions militaires en zones hostiles. Le prototype intègre des technologies comme des moteurs électriques sur les essieux avant et arrière, assurant une propulsion quasi silencieuse.Ce prototype représente les travaux de GM Defense pour intégrer des technologies commerciales éprouvées dans un véhicule militaire., tout en minimisant son empreinte thermique et sonore. Cela permet aux soldats de traverser des zones dangereuses sans être détectés. Ce véhicule peut également être équipé d’une armure pour améliorer la protection des occupants et dispose de systèmes de sécurité avancés comme le contrôle de stabilité et des caméras à 360°.Le nouveau véhicule tactique de GM Defense se veut particulièrement polyvalent, avec des configurations disponibles en deux, quatre ou six places., en passant par la lutte contre les drones. Le prototype bénéficie également de technologies d’assistance au conducteur empruntées au modèle civil, comme les freins ABS et le système de protection contre le retournement. Il est conçu pour répondre aux besoins des missions de longue durée grâce à sa faible consommation de carburant et à sa capacité à générer de l’électricité pour d’autres équipements.Bien que le prototype soit déjà en phase avancée, son avenir au sein de l’armée américaine dépendra de nombreux tests et de sa capacité à répondre aux besoins spécifiques du Département de la Défense.. S’il est adopté, il pourrait devenir une alternative discrète et efficace aux véhicules traditionnels, grâce à sa capacité à se déplacer silencieusement et à sa compatibilité avec les infrastructures de ravitaillement actuelles.Une approche probablement plus pragmatique que celle que nous avions évoquée l’autre jour, à propos de la police californienne, qui regrettait son acquisition de Tesla