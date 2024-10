Photo : Lomography lance le Lomo’Instant Wide Glass

Un objectif en verre pour plus de netteté

Fonctionnalités pratiques et créatives

Un design classique avec des accessoires

Un prix qui reflète ses performances

L’un des points intéressants de ce Lomo’Instant Wide Glass est son objectif en verre multicouches.Avec une distance de mise au point minimale de 0,3 mètre, ce produit est conçu pour capturer des détails précis sur les films Fujifilm Instax Wide (les grands donc). Les couleurs sont également mieux restituées, selon Lomography.Le Lomo’Instant Wide Glass est équipé de plusieurs fonctionnalités destinées aux utilisateurs qui cherchent plus de contrôle sur leurs prises de vue.Une prise PC-sync permet de connecter un flash externe, ce qui peut être utile dans des environnements de studio ou pour faire de belles photos en contre-jour (et oui, astuce !). L’appareil inclut également un mode bulbe pour les longues expositions, ce qui peut intéresser les photographes les plus créatifs d’entre vous.Le design du Lomo’Instant Wide Glass s’inscrit dans une esthétique vintage, avec un boîtier en cuir brun et des tons argentés.Son alimentation est assurée par quatre simples piles AA, ce qui le rend relativement facile à utiliser tout en proposant des options plus avancées pour ceux qui le souhaitent.Proposé à 279 euros, le Lomo’Instant Wide Glass se situe dans une gamme de prix assez élevée pour un appareil photo instantané,Il peut donc être intéressant pour ceux qui recherchent un appareil avec une meilleure qualité d’image et des possibilités de personnalisation plus poussées que ceux proposés par l’excellente gamme Instax de Fujifilm , bien plus grand public.Est-ce que vous êtes intéresse par ce type d'appareil ?