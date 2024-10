Découvrez les plus belles photos d'architecture de 2024 !

Franco Casaccia

Des photos fascinantes

Albrecht Voss

Victor Romero

Le monde de l'architecture à l'honneur

Shoayb Khattab

L’art de sublimer l’architecture

Jeffrey Totaro

Simon Kennedy

En 2024, le prix de la photographie d'architecture intérieure a été attribué à Franco Casaccia pour ses prises de l'installation temporaire Orbit – K21 à Düsseldorf. Suspendue à 25 mètres de hauteur, cette œuvre en maille d’acier donne l’illusion de visiteurs flottant sous une verrière géométrique. Ce cliché, baigné de lumière, nous transporte dans un univers aérien,et l’ingéniosité de sa mise en scène.Pour la photographie d’architecture extérieure, Albrecht Voss a été primé pour sa capture saisissante de la Cabane du Glacier de Tortin en Suisse. Conçu par l’architecte Snorre Stinessen, ce refuge alpin est sublimé par l’apparition exceptionnelle des aurores boréales, visibles pour la première fois en 25 ans dans cette région.Parmi les autres lauréats, des photos variées nous plongent dans des projets aux styles et fonctions très divers, allant des infrastructures publiques aux espaces résidentiels en passant par des installations industrielles audacieuses. Par exemple, le Sky Bridgeq de l’aéroport de Hong Kong, reliant plusieurs terminaux, a remporté un prix pour son design innovant. De même, la Kaktus Towerq de Copenhague a été saluée pour sa capture du jeu de lumière unique créé par ses balcons en forme de cactus.La photographie d’architecture ne se contente pas de documenter : elle façonne notre compréhension des espaces bâtis. En saisissant la lumière, les formes et les perspectives,. Les lauréats de l’AMP 2024 rendent hommage aux architectes et offrent au public des vues inédites de ces œuvres, en capturant des détails et des angles que nous n’aurions probablement jamais remarqués autrement.Les images gagnantes figureront dans le Yearbook de l’Architecture . Ce concours annuel témoigne de l’importance de l’architecture dans notre quotidien et de l’art de la photographie pour en révéler toute la puissance visuelle. Vous pouvez voir toutes les photos des lauréats sur ce site N'oubliez pas qu'on vous a aussi montré les plus belles photos panoramiques de 2024 , et les photos d'animaux les plus amusantes de 2024