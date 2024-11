Les plus belles photos macro de 2024 sont là, et elles sont incroyables

Aloys Pichard

Après plus de 20 heures d’évaluation, les juges ont retenu des photographies qui explorent en détail divers environnements naturels et de nombreuses espèces. Parmi les finalistes, des photographies commede Sigfrido Zimmermann montrent des algues sous-marines baignées de lumière filtrée, tandis quede Pedro Jarque capture l’émergence d’un jeune wallaby du sac de sa mère.Dans la catégorie Animaux, on trouve des portraits de scènes marquantes, commed’Aloys Pichard, qui montre une scène de reproduction chez les crapauds, etde Csaba Daróczi, un portrait en noir et blanc d’une martre en forêt. D’autres catégories, comme celle des Insectes, incluent des photographies telles quede Svetlana Ivanenko, qui capture deux scarabées en plein combat.La catégorie Sous-marine est également impressionnante.de Gabriel Jensen montre un poisson capturé entre les coquilles d’une palourde géante, tandis quede Daniel Sly présente un hippocampe dans un environnement baigné de nuances bleues et vertes. Les champignons et moisissures sont également représentés avec des photographies commede José Luis Gigirey, qui explore l’apparence texturée et complexe de ces organismes.Les gagnants des catégories et les 100 meilleures photographies seront annoncés en janvier 2025. Le gagnant du prix principal recevra 3 240 dollars, tandis que les vainqueurs de chaque catégorie recevront 324 dollars.On vous en met quelques autres ci-dessous :Profitez-en pour découvrir également nos dernières publications avec d’autres photos tout aussi impressionnantes : les plus belles photos panoramiques de 2024 les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 , et les plus belles photos de chiens