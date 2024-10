Revolut lance un nouveau Livret d'épargne avec des versements quotidiens d'intérêts

Fonctionnement et taux du Livret d'épargne Revolut

Versement des intérêts et flexibilité des dépôts

Conditions d'ouverture et coûts associés

Une approche offensive pour conquérir le marché français

Mais c'est quoi Revolut au juste ?

Le nouveau livret d'épargne de Revolut propose un taux brut pouvant atteindre 3,25 % par an, en fonction de l'abonnement souscrit. Les abonnés Standard et Plus bénéficient d'un taux de 1 %, tandis que ceux des abonnements Premium, Metal et Ultra profitent respectivement de 1,5 %, 3 % et 3,25 %.Une caractéristique notable du livret Revolut est le versement quotidien des intérêts. Contrairement aux livrets traditionnels qui versent les intérêts de manière bimensuelle, Revolut calcule les intérêts chaque jour et les verse le lendemain.De plus, les fonds restent disponibles sans frais, offrant une flexibilité intéressante.L'ouverture d'un livret chez Revolut est sans complexité et ne requiert aucun montant minimum.Cependant, pour atteindre ce taux maximal, il faut souscrire à l'abonnement Ultra, facturé 45 euros par mois, soit 540 euros par an. Pour rentabiliser cet abonnement, un dépôt d'au moins 16 615 euros est nécessaire.Avec ce nouveau produit, Revolut vise clairement à s'imposer face aux banques traditionnelles et au Livret A.Pour y parvenir, Revolut prévoit de lancer de nouveaux produits d'épargne, dont son propre Livret A et un crédit immobilier, en 2025. Cette diversification vise à renforcer sa compétitivité sur le marché de l'épargne et des services bancaires en ligne.Revolut c'est une néobanque fondée en 2015 à Londres. Elle s’est rapidement développée pour devenir l’une des fintechs les plus en vue dans le monde, particulièrement grâce à ses offres avantageuses pour les voyageurs et les particuliers,Qu'en pensez-vous ?Quelle banque utilisez-vous actuellement, et en êtes-vous satisfait ?