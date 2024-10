Virée à cause d’un emoji ? Le tribunal dit non

Licenciement pour un emoji de soutien contesté

L'affaire remonte à décembre 2022. Une chargée de qualité de la société Âges et Vie Gestion, spécialisée dans l'accueil des personnes âgées, est licenciée pour faute grave. La direction lui reproche d'avoir réagi avec un emoji (un personnage tenant un cœur) à une publication d'une ancienne salariée dénonçant des manquements supposés de l'entreprise envers les résidents.Après une mise à pied initiale, la direction demande et obtient, contre toute attente, l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement.Estimant que la sanction était disproportionnée, la salariée décide de contester cette décision en justice, invoquant son droit à la liberté d'expression. Selon elle, sa réaction sur les réseaux sociaux n'a pas atteint un degré de gravité justifiant un licenciement pour faute lourde. Elle fait également valoir que l'ampleur de cette réaction était limitée, car le message était publié sur un compte Facebook privé.Le tribunal administratif de Besançon a tranché en faveur de la salariée. Selon le jugement, l'usage d'un emoji dans le contexte d'une publication diffusée à un cercle restreint ne constituait pas un acte de dénigrement grave.La juridiction annule donc l'autorisation de licenciement accordée par l'inspection du travail en 2023, reconnaissant que cette mesure portait atteinte à la liberté d'expression de l'employée.À la suite de cette décision, l'État versera une indemnité de 1 500 euros à la requérante. L'affaire suscite néanmoins des questions sur la gestion des réactions en ligne des salariés et leurs éventuelles conséquences disciplinaires.