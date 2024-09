Découvrez les emojis à venir sur l’iPhone !

Un p'tit radis beurre ?

Qui créé les emojis ?

Parmi les nouveautés de livraison, outre le smiley avec les cernes (pour ceux qui testent des sérums à l'acide hyaluronique sur les réseaux sociaux), on note l'arrivée du(enfin), d'une harpe, d'une pelle, d'un arbre mort, d'une tache violette, d'une(qui a mal tourné avec des faux airs de flaque d'eau) ou encore du drapeau de l'Ile de Sark., il n’y aura donc pas de surprise. En effet, tous les emojis annoncés seront au rendez-vous.On a ainsi récupéré un smiley qui bouge la tête de droite à gauche, le même de haut en bas, un phénix pour les fans d'Harry Potter, un citron vert pour les fans de mojito, un champignon brun pour les fans des omelettes, une chaine qui se brise (parce qu'il faut bien se libérer, délivrer).... Après cette finalisation, Apple, Google et les autres pourront les adopter via de futures mises à jour logicielles.Pour rappel, la plupart des émojis qui y sont apportés sont gérés par le Consortium Unicode et son sous-comité Unicode Emoji. Il existe un sous-groupe chargé de la maintenance des emojis, y compris leur ajout, leur modification et leur suppression. Ce dernier cas reste tout de même une exception !. Par exemple, ceux approuvés en septembre 2022 ont été mis en ligne avec iOS 16.4, qui a été publié en février 2023.