Comment Apple va garantir la confidentialité des données avec Apple Intelligence ?

En guise d’introduction, Apple indique que Private Cloud Compute (PCC) répond aux demandes de calcul intensives d’Apple Intelligence tout en offrant des protections de confidentialité et de sécurité révolutionnaires, en intégrant notre modèle de sécurité des appareils de pointe dans le cloud .

Cet environnement va permettre diverses actions, comme répertorier et inspecter les versions du logiciel PCC, vérifier la cohérence du journal de transparence, télécharger les binaires correspondant à chaque version, démarrer une version dans un environnement virtualisé, effectuer des inférences par rapport aux modèles de démonstration ou encore modifier et déboguer le logiciel PCC pour permettre une investigation plus approfondie .

Dans un nouvel article -intitulé- publié sur son site dédié à la sécurité, Cupertino dévoile tous les détails des procédures mises en œuvre ainsi que l’ensemble de ces ressources.Les ingénieurs du SEAR () expliquent ainsi que pour, les chercheurs en sécurité et confidentialité auraient la possibilitéDans un premier temps, un accès anticipé aux ressources a été proposé à des auditeurs tiers et à des chercheurs en sécurité sélectionnés, via un rapport de confidentialité . Aujourd’hui,Ainsi, un environnement de recherche virtuel (ou VRE) est mis en place. Il s’agit d’un ensemble d’outils qui permet à chacun d’effectuer saEnfin, afin d’encourager davantage les recherches sur le calcul en cloud privé,. Il inclut désormais des récompenses pour les vulnérabilités qui. Ces nouvelles récompenses vont de maximum 50 000 à 1 000 000 dollars selon la catégorie.Concernant le retard d'Apple Intelligence, Craig Federighi déclamait le même discours que Tim Cook :En effet, la firme a voulu partir de ses technologies existantes et ainsi créer une Intelligence qui comprenne ses utilisateurs tout en respectant leur vie privée. Pour cela, elle va utiliser les informations stockées sur l'iPhone,A l'opposé, Apple Intelligence traitera ces dernières directement sur l’appareil de chaque utilisateur afin de garantir la confidentialité. Si un besoin de puissance s’avère indispensable, des requêtes pourront être envoyées dans le cloud via Private Cloud Compute.Lors de la WWDC 2024, Apple avait dévoilé cette nouvelle plateforme, assurant qu'elle autoriseraitC’est donc chose faite à présent, à quelques jours du lancement officiel d’Apple Intelligence.