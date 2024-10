Ce qu'il ne faut pas attendre d'Apple la semaine prochaine

Au menu !

• un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec une puce M4,

• deux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de M4 Pro et M4 Max (pas d'écran OLED avant 2026),

• un iMac M4 (il est possible que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad puissent passer du Lightning à l'USB-C)

• un Mac mini entièrement redessiné avec des M4 et M4 Pro

En revanche, rien n'est moins sûr pour...

Hidra

Notons que c’est plutôt mal parti pour avoir une Keynote. Nous sommes déjà vendredi et il n’y a pas l’ombre d’une annonce pour la semaine prochaine. Il est doncD'après les dernières rumeurs, les retours de chaines de production et bien sûr de l'oreille indiscrète de Mark Gurman, on devrait avoir :Cette année pourrait être celle du Mac mini . Passant directement à une puce M4 sans passer par une puce M3, il bénéficierait d'un important relooking : il serait beaucoupque le modèle actuel, dont les lignes n'ont guère changé depuis 2011. Il pourrait même avoir une(pour rappel, l'actuel Mac mini M2 dispose de deux ports USB-C et de deux ports USB-A, et quatre ports USB-C et de deux ports USB-A pour la version M2 Pro)., mais pas de ports USB-A. Trois ports USB-C seraient situés à l'arrière, et deux à l'avant de la machine )tout comme le Mac Studio. Il y aurait toujours des ports(3,5 mm) et une alimentation interne.Les autres ordinateurs ne devraient faire l'objet que de rafraîchissements mineurs, axés sur les mises à niveau des puces. Pour le moment, le seul produit d'Apple doté d'une puce M4 est l'iPad Pro M4 ! En revanche,, mettant fin au très mesquin combo 256 Go/8 Go . En revanche, la grosse inconnue reste la nouvelle grille tarifaire d'Apple !Lancés en mars 2024,. Même si Apple accélère les mises à jours matérielles pour booster la sortie d'Apple Intelligence, ces modèles ont quelques mois et ne sont pas renouvelés avant -au mieux- le printemps prochain.Il sauterait ainsi une génération (comme le dernier iMac). Pour rappel, le modèle actuel est disponible avec des M2 Max et M2 Ultra. Mark Gurman affirme que le Mac Studio était sur la bonne voie pour être mis à jour aux côtés du MacBook Air, mais il penche pour une mise à jour plus tardive au cours du 2e trimestre de 2025 (à la WWDC ?)Comme le Mac Studio, il sautera la série M3 pour une puce M4 très haut de gamme (M4 Extrême ?), dénommée. Il pourrait embarquer jusqu'à 512 Go de mémoire, une augmentation notable par rapport à la limite actuelle de 192 Go.Enfin, en dehors de tout Mac,. Il devrait arborer un design similaire à celui de l'iPhone 14 avec un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, une nouvelle puce de la série A, un port USB-C, une seule caméra arrière de 48 mégapixels, 8 Go de RAM (pour Apple Intelligence) et peut-être le tout premier modem 5G conçu par Apple., soit un écart de près de 3 ans (la génération actuelle a été lancée en octobre 2022). Ce décalage pourrait être du aux mauvaises ventes de l'iPad 10 ou aux contraintes techniques (et au coût) pour intégrer Apple Intelligence dans un produit à moins de 350 dollars HT.Sortis il y a plus de deux ans,. Mais ils bénéficierait d'un tout nouveau design et d'une puce plus rapide, et les écouteurs hériteront des nouvelles fonctionnalités de santé auditive d'Apple qui seront lancées la semaine prochaine et peut-être d'autres capteurs de santé.