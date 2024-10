Utiliser la box de votre opérateur ne sera plus obligatoire en Belgique

Une nouvelle liberté pour les consommateurs en Belgique

Des avantages techniques et économiques pour les utilisateurs

L’Europe et la dynamique concurrentielle

La belle époque où on pouvait choisir nos modems !

Vers des modems payants ?

L’information est relayée par la RTBF et MacGeneration , alors que jusqu’à présent, comme en France, ils étaient forcés d’utiliser les équipements fournis par leur opérateur.Cette décision de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) s’aligne sur une tendance européenne visant à offrir aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs équipements de connexion., encourageant ainsi une plus grande liberté de choix technologique.Le choix de son propre modem peut offrir plusieurs bénéfices aux consommateurs. En optant pour un équipement compatible, il est possible d’améliorer la portée et la vitesse du Wi-Fi, en choisissant tout simplement des équipements qui prennent en charge les dernières normes, comme le Wi-Fi 7 . Ce changement permet aussi aux utilisateurs d’investir dans des modems offrant une sécurité renforcée ou un design plus compact, pour répondre à leurs besoins spécifiques., en évitant aux utilisateurs de devoir remplacer leur modem à chaque transition. L’IBPT et des associations de consommateurs, telles que Testachats, voient dans cette mesure un moyen de renforcer la concurrence entre les fabricants de modems et les fournisseurs de services Internet.Cette nouvelle réglementation s’inscrit dans une démarche européenne de promotion de la concurrence dans le secteur des télécoms, en soutenant l’idée que chaque utilisateur doit être libre de choisir ses équipements de connectivité. Depuis plusieurs années, l’Union européenne multiplie les initiatives pour encourager les consommateurs à s’équiper selon leurs préférences, que ce soit pour les modems, les décodeurs ou d’autres équipements terminaux.qui garantit à la fois la liberté de choix et l’adaptabilité du marché aux besoins évolutifs des utilisateurs.Actuellement, la majorité des opérateurs belges, dont Proximus, Voo et Orange , fournissent un modem gratuitement dans le cadre de leurs offres. Seuls quelques fournisseurs alternatifs, comme edpnet et FastFiber, permettent déjà à leurs clients de choisir un modem compatible, souvent moyennant un achat. La question reste ouverte sur l’adoption d’un modèle payant par les grands opérateurs. En Allemagne, trois ans après la fin de l’obligation d’utiliser le modem de l’opérateur, seuls 3,5 % des clients Vodafone ont choisi un modèle personnel., une majorité de clients privilégie encore les solutions complètes proposées par leurs opérateurs, considérées comme plus pratiques, en particulier pour ceux qui souhaitent utiliser les services TV fournis par les opérateurs, via les box TV proposées.Que pensez-vous de cette possibilité de choisir votre propre modem ?