Nouveau boîtier TV de la Freebox Ultra : où en est Free ?

Le nouveau boîtier TV est toujours en préparation

effet waouh

Le défi du système d’exploitation

Un produit en retard, mais plein de promesses

Les attentes des utilisateurs

Vous le savez, le marché des boîtiers TV évolue rapidement, obligeant les opérateurs à innover constamment. Free, acteur majeur en France, travaille depuis des mois sur un nouveau Player pour sa Freebox Ultra. Sauf que voilà, aucune date de lancement n’a été fixée pour ce produit, dont le développement est en retard. Lors de la journée des communautés Free du 18 octobre, l’opérateur a confirmé que ce projet était toujours en cours. Free souhaite proposer un boîtier qui suscitera un véritable, en intégrant des innovations matérielles remarquables, c’est ce que rapportent nos confrères d’ Univers Freebox Free hésiterait encore sur le système d’exploitation à adopter pour son nouveau Player. Deux options sont envisagées : un OS maison, qui permettrait un contrôle total de l’expérience utilisateur, ou Android, déjà largement utilisé et offrant un large éventail d’applications., car il influencera l’expérience des utilisateurs et la compatibilité avec les services actuels. Free prend le temps d’analyser les meilleures solutions, souhaitant proposer un produit à la fois performant et simple d’utilisation.Lors de la sortie de la Freebox Ultra en janvier dernier, Xavier Niel avait déjà confirmé que le nouveau Player était en développement. Ce boîtier, initialement prévu pour avril, est très en retard.. Ce retard, bien que frustrant pour les abonnés, laisse présager des améliorations importantes, du moins on l’espère. Free envisagerait également de rendre ce boîtier compatible avec d’autres modèles de Freebox, élargissant ainsi son offre et les nouveautés associées à un plus grand nombre d’utilisateurs.Les abonnés de Free attendent beaucoup de ce nouveau Player, notamment en termes de performance et d’innovations, qui sont la raison d’être de Free. L’opérateur doit relever le défi de répondre aux besoins d’une clientèle exigeante,. Le lancement de ce boîtier représente un enjeu majeur pour Free, qui doit séduire de nouveaux utilisateurs tout en satisfaisant les abonnés fidèles.Utilisez-vous le boîtier TV d’un opérateur de votre côté ?Et en êtes-vous satisfait ?