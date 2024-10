Orange booste les débits de ses Livebox sans augmenter les prix

Orange renforce les débits de ses Livebox

Livebox Max : l’arrivée du 8 Gbps

C'est ça qu'on veut !

Comment Free fait pour généraliser son 8 Gb/s par rapport à Orange ?

C'est ce petit "nouveau" qui fait toute la différence

Des services supplémentaires pour les abonnés Livebox Max

Orange a donc annoncé une augmentation des débits pour ses abonnés Livebox.. Les clients de l’offre Livebox classique voient leur débit passer à 1 Gbps en téléchargement et 700 Mbps en upload.Les abonnés de Sosh, la filiale low-cost d’Orange, ne sont pas en reste. L’offre Livebox Up se distingue également avec une amélioration significative, passant à 2 Gbps en téléchargement et 800 Mbps en upload.La plus grande nouveauté réside dans l’offre premium Livebox Max., bien que cette technologie ne soit disponible que dans certaines zones. Orange précise que ce débit maximal n’est pas encore généralisé, mais les clients pourront tout de même bénéficier de débits allant jusqu’à 5 Gbps en téléchargement. Vous pouvez tester votre éligibilité à cette offre en cliquant sur ce lien , et pour avoir testé sur un paquet d’adresse, je vous confirme que la disponibilité de ces débits n’est pas très étendue.Vous vous demandez pourquoi une telle augmentation de débit prend du temps chez Orange, et reste accessible à peu de clients ? Et bien la différence entre Free et Orange dans le déploiement des débits symétriques à 8 Gb/s tient principalement aux technologies de fibre optique utilisées. Free a été pionnier avec la technologie 10G-EPON, qui permet de diviser une fibre entre seulement 32 clients, offrant ainsi plus de bande passante disponible par utilisateur, et des débits symétriques de 8 Gb/s.. Cela explique pourquoi Free a pu proposer ces débits plus rapidement.En plus des débits boostés,. Cette remise s’applique sur chaque plateforme, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience complète à un prix réduit. Une manière de se rapprocher de l’offre commerciale de Free avec la Freebox Ultra qui permet de faire pas mal d’économies sur les plateformes de streaming.Est-ce que ce type d’augmentation est un point interessant pour vous et pourrait vous faire basculer chez Orange pour la fibre ?