Radar : l’outil de recherche en temps réel de X pour les abonnés Premium+

X (anciennement Twitter, je sais que vous aimez bien qu’on le rappelle) a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Radar, destinée uniquement aux abonnés Premium+. Cet outil permet d’accéder aux tendances en temps réel, offrant une alternative plus efficace aux méthodes de recherche classiques. Initialement conçu pour les organisations vérifiées sous le nom d’Insights, Radar permet de suivre des sujets du moment et d’analyser le volume des conversations en cours.Radar permet donc aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur des mots-clés ou des hashtags, en leur offrant des résultats actualisés en temps réel. Contrairement à une simple recherche qui se base sur des données passées, cet outil affiche les discussions en cours sur des sujets d’actualité, comme des événements sportifs ou des crises politiques., une option intéressante pour ceux qui veulent rester informés des dernières nouvelles sans délai.Disponible uniquement pour les abonnés Premium+, Radar s’inscrit dans la stratégie de X visant à monétiser ses services. L’abonnement Premium+ coûte 16 dollars par mois, ou 168 dollars par an via le site web, et inclut déjà des avantages comme l’absence de publicités et l’accès à des outils comme X Pro, une version améliorée de, une fonctionnalité qui pourrait aussi être particulièrement utile pour les journalistes ou les professionnels du marketing.Radar reflète la tendance croissante vers la demande d’accès instantané à l’information. Alors que la vitesse des échanges sur les réseaux sociaux continue de s’accélérer, X espère capitaliser sur cette dynamique en réservant ces outils à ses abonnés payants. Cela étant dit, certains utilisateurs ont déjà souligné des limites, comme l’impossibilité de chercher des données au-delà de trois jours en arrière.