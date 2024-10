Elon Musk et Poutine : des échanges secrets qui inquiètent les USA

Des discussions à l’impact géopolitique risqué

Starlink : entre soutien à l’Ukraine et restrictions sur le terrain

Une antenne Starlink retrouvée sur un drone russe

Musk et les élections américaines : un soutien affiché à Trump

Les activités de Musk sont devenues stratégiques pour le gouvernement américain

La réaction prudente de la Maison-Blanche face à l’influence de Musk

Les échanges entre Musk et Poutine ne se limiteraient pas aux affaires, mais toucheraient aussi des sujets sensibles sur le plan international. Selon certaines sources, Poutine aurait même demandé à Musk de ne pas activer son service Starlink au-dessus de Taïwan pour soutenir les intérêts chinois dans la région. Ces conversations interviennent alors que les responsables russes utilisent de plus en plus X, le réseau social de Musk, pour des campagnes de désinformation visant notamment les États-Unis., d’autant plus que SpaceX, une entreprise de Musk, est cruciale pour le déploiement de satellites de sécurité nationale.En Ukraine, le service Starlink est devenu une ressource essentielle pour les forces de Kyiv. Sauf que voilà, les troupes russes ont également réussi à s’en procurer via des intermédiaires, prolongeant la portée de leurs drones et compromettant les opérations ukrainiennes. Si Musk avait initialement affiché un fort soutien à Kyiv, son point de vue a évolué au fil des mois., Musk aurait cherché à éviter des risques d’escalade nucléaire. Cette posture a été perçue par certains comme une forme de concession aux intérêts russes.Alors que l’élection présidentielle approche aux États-Unis, vous le savez, Musk s’est positionné publiquement, et très vivement, en faveur de Donald Trump. Il a même promis des financements conséquents pour aider le candidat à mobiliser des électeurs dans les États stratégiques., celui de superviser une potentielle commission pour l’efficacité gouvernementale. Mais cette alliance soulève des questions sur la neutralité de Musk et ses liens diplomatiques parfois ambigus.Face à l’influence croissante de Musk et ses relations internationales controversées, la Maison-Blanche semble hésiter. Le Kremlin a minimisé les interactions, en affirmant qu’elles concernaient uniquement des questions d’espace et de technologie. Sauf que l’administration américaine se trouve en porte-à-faux : bien que Musk soit devenu un allié essentiel pour certaines de ses missions de sécurité,et mettent en lumière les risques de dépendance envers un entrepreneur aux allégeances multiples.Elon Musk est passé en quelques années de génie de la technologie à personnalité ultra-clivante. Autrefois admiré et adulé pour toutes les avancées qu’il a initiées dans des domaines qui nous touchent particulièrement, que ce soit les véhicules électriques, la science, l’espace, Internet ou la finance, il est aujourd’hui à l’origine de polémiques quotidiennes qui agacent certains de ses fans de la première heure.