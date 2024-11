SpaceX a lancé un satellite en bois pour le Japon

LignoSat

Pourquoi du bois dans l’espace ?

Les défis techniques d’un satellite en bois

Un magnolia

Mise en orbite et tests en conditions réelles

Vers des satellites plus écologiques

Avec l’augmentation du nombre de satellites envoyés en orbite, la pollution spatiale est devenue une préoccupation croissante. Lors de leur désintégration dans l’atmosphère, les satellites classiques, souvent en aluminium, produisent des nanoparticules qui endommagent la couche d’ozone. En revanche, le bois se consume de façon propre et sans résidus toxiques, ce qui pourrait réduire l’impact environnemental des satellites en fin de vie., potentiellement capable de réduire les déchets dans l’espace.La fabrication de LignoSat a nécessité plusieurs années de recherche pour sélectionner le bois le plus adapté. Le magnolia, originaire d’Hokkaido, a été choisi pour sa légèreté et sa solidité face aux variations extrêmes de température et aux rayonnements cosmiques.afin de transmettre des données aux chercheurs. Les ingénieurs ont misé sur des assemblages en bois utilisant des techniques traditionnelles japonaises sans vis ni colle, ce qui renforce un peu plus l’originalité de ce projet.Une fois installé sur l’ISS, LignoSat sera prochainement mis en orbite à 400 km d’altitude pour une période d’environ six mois., en particulier aux températures pouvant osciller entre -100 °C et 100 °C, ainsi qu’à l’exposition aux radiations. Ce suivi permettra de vérifier si le bois est suffisamment stable pour protéger les instruments électroniques embarqués, et pourrait révéler de nouvelles propriétés du matériau en milieu spatial.Takao Doi, astronaute et chef de projet, espère que LignoSat démontrera la viabilité du bois comme matériau de construction dans l’espace.et, à terme, pourrait également inspirer l’utilisation du bois pour des structures dans l’espace, comme des bases lunaires ou martiennes.