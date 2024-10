Un quart du nouveau code utilisé chez Google est généré par l’IA

Sundar Pichai, PDG de Google

L’IA, un levier de performance pour Google

L’IA est partout chez Google

Perspectives pour Google

Lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2024, Sundar Pichai, PDG de Google, a mis en avant le rôle de l’IA dans les activités de l’entreprise. Alphabet, la maison mère de Google, a enregistré un revenu de 88,3 milliards de dollars, dont 76,5 milliards issus des services Google, soit une croissance de 13 % sur un an. Google Cloud, quant à lui, a vu une augmentation de 35 % de ses revenus, atteignant 11,4 milliards.Les applications de l’IA se diversifient au sein de Google et sont désormais omniprésentes. Dans le moteur de recherche, l’IA offre des fonctionnalités avancées de personnalisation. Dans Google Meet, une prise de notes automatique est désormais disponible. YouTube utilise également des outils génératifs pour aider les créateurs à produire des résumés et des titres.Ces innovations montrent bien comment l’IA aide Google à renforcer l’engagement de ses utilisateurs et à attirer de nouveaux clients, en particulier via Google Cloud. Google a choisi une approche de développement interne pour son IA, contrairement à Microsoft , qui collabore avec OpenAI. Le groupe continue de structurer ses équipes IA, transférant par exemple le développement de l’application Gemini à sa filiale spécialisée, DeepMind.même si, comme précisé, le travail généré par l’IA reste sous la supervision des ingénieurs pour garantir la sécurité et la fiabilité du code.Google se heurte néanmoins à plusieurs défis. En août dernier, le Département de la Justice des États-Unis a lancé une procédure contre l’entreprise, l’accusant de monopoliser les marchés de la recherche et de la publicité. Un jugement qui pourrait potentiellement conduire à une scission de Google reste en attente.Google doit veiller à ce que l’expansion de l’IA dans ses processus de développement respecte des normes strictes et soit conforme aux réglementations et attentes des régulateurs.Quoi qu’il en soit,