Tabarnak ! Google se met au québécois

québécois et inuktut

La diversité par les langues

. En effet, Google Traduction propose de traduire le Français en Français (Canada), autrement dit en. L'outil a également rajouté, un dialecte parlé principalement par les Inuits (soit environ 40 000 personnes au Canada, principalement par les Inuits du Canada, du Groenland et de l'Alaska). Notons qu'il s’agit là de la première langue autochtone canadienne du traducteur.Ces langues ont été ajoutées cette semaine. Ce nouvel ajout contribue à lad’ajouter de plus en plus de langues régionales ou de patois locaux. La firme insiste sur la nécessité de faire vivre des langues, même si elles sont peu parlées dans le monde. Ainsinotamment ont fait leur apparition cet été. Et avec eux, le cantonais, le wolof, le swati, le panjabi, le manx ou encore l'afar.Google précise que cette mise à jour colossale a été permis grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle -notamment du modèle de langage PaLM 2, similaire à Gemini- mais qu'elle repose aussi sur le travail de nombreux linguistes spécialisés, experts, traducteurs et locuteurs natifs.