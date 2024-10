Anastasia Vetkovskaya

Des clichés aussi magnifiques que variés

Ready for Takeoff

Rhea Nellen

Metamorfosis canina

Valeria Barbara

Les chiens et leurs humains à l’honneur

The Princess & the Pea

Jane Thomson

Growing Older Together Day by Day

Ida Levin

Silent Connection

Moa Naslund

Documentaires : des récits en photo

Greenlandic Flat Tire

John Fabiano

Safe

An Di Prima

Un concours photo original et fascinant

Anne-Laurie Leger

Donna Victor

Regine Jensen

Regine Jensen

En bonus je vous colle la photo du chien-colocataire de Laurence, ma collègue préférée même si parfois je l'embête un peu <3

Les clichés primés montrent la diversité et l’originalité des approches artistiques. Dans la catégorie Action, Regine Jensen a remporté la première place avec l’image d’un lévrier blanc en cape rouge traversant un paysage de sable, rappelant l’allure d’un super-héros. En Portrait, c’est Rhea Nellen qui s’est distinguée avecLa catégorie Studio a primé Valeria Barbara Barriera Cassina pour son œuvreDans la catégorie Chiens et Personnes, le premier prix est allé à Jane Thomson pour, mettant en scène un jeune patient de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique avec un chien thérapeute.Un autre cliché,, illustrant l’importance de leur lien dans les derniers moments de vie du propriétaire.Moa Näslund a également été primée pourLa catégorie Documentaire a révélé des histoires parfois poignantes. John Fabiano a remporté le premier prix avec, une scène marquée par la complicité entre l’homme et les chiens de traîneau.An Di Prima a également été primée pour sa photo, réalisée dans un refuge espagnol pour podencos, une race souvent maltraitée en Espagne. Ce portrait témoigne de l’engagement des bénévoles à offrir un avenir à ces chiens, parfois abandonnés après la saison de chasse.Vous l’avez compris, les Dog Photography Awards, organisés par Audrey Bellot et Claudio Piccoli, mettent en lumière le talent des photographes passionnés par le monde canin. Le concours offre aux gagnantsAlors, on est tous bien d’accord que ces photos sont magnifiques ? On vous en met quelques autres ci-dessous.N'oubliez pas qu'on vous a aussi montré ces derniers jours, les plus belles photos panoramiques de 2024 les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024