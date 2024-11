Susan Meiselas reçoit le prix Outstanding Contribution to Photography 2025

Outstanding Contribution to Photography 2025

Vous le savez, j’aime vous parler de photographie de temps en temps, et Susan Meiselas est une photographe qui compte. Née en 1948 à Baltimore, elle a commencé sa carrière de photographe dans les années 1970 après des études à Harvard. Son premier projet majeur, Carnival Strippers (1972-1975), s’intéresse à la vie de femmes dans des strip-teases ambulants de la Nouvelle-Angleterre et montre déjà. En 1976, elle rejoint la célèbre agence Magnum Photos, une institution dans le domaine du reportage. Cette étape a marqué le début de son engagement profond pour documenter des réalités sociales et politiques.Les travaux de Meiselas se concentrent sur des sujets touchant aux droits humains et aux luttes sociales. Avec Prince Street Girls (1975-1990), elle a suivi le quotidien de jeunes filles dans le quartier de Little Italy à New York, documentant leur vie sur plusieurs années. Plus récemment, en 2015, elle a travaillé sur A Room of Their Own, un projet rassemblant témoignages visuels et écrits de femmes victimes de violences domestiques au Royaume-Uni., est devenu l’un de ses travaux emblématiques. Dans un autre projet, Kurdistan: In the Shadow of History, elle met en avant les histoires du peuple kurde, soulignant une fois de plus son engagement pour des causes souvent ignorées.Si vous avez l’occasion de faire un saut à Londres l’an prochain, en avril 2025, la Somerset House de Londres organisera une grande exposition dédiée à Susan Meiselas. L’exposition présentera cinq de ses séries les plus marquantes, dont Carnival Strippers, Prince Street Girls et A Room of Their Own.Avec ce prix, Susan Meiselas rejoint des grands noms comme Sebastião Salgado. Par ses images, elle continue de défendre une photographie respectueuse et humaniste.et à son impact durable sur la représentation sociale à travers l’image.Et je profite de cet article pour vous poser une question :Dites-nous ça en commentaires.