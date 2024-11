Les photos dingues récompensées au concours Weather Photographer of the Year 2024

Wang Xin

Red Sprites : le grand gagnant de cette année

sprites rouges

Nur Syaireen Natasya Binti Azaharin

Prix pour smartphone et jeunes photographes

Angelina Widmann

Inauguration du Prix Climat et mention spéciale

Rowing

Gerson Turelly

Sensibiliser aux changements climatiques

Andy Gray

Jamie Russell

Lesley Hellgeth

Peter Reinold

Le premier prix a été attribué au photographe Wang Xin de Shanghai pour son image impressionnante de, des décharges électriques éphémères apparaissant au-dessus des nuages d’orage. Ce phénomène rare et difficile à capturer a été immortalisé grâce à une exposition de quatre secondes, révélant une danse de lumières rougeâtres dans le ciel nocturne., un spectacle rarement observé en raison de leur courte durée de vie.Dans la catégorie Smartphone, c’est Nur Syaireen Natasya Binti Azaharin, de Malaisie, qui a remporté le premier prix avec une photo de volcans fumants en Indonésie. Cette image, prise au lever du jour, montre un paysage serein de sommets volcaniques émergeant des nuages bas. En parallèle, le prix pour Jeune photographe a été décerné à Angelina Widmann pour sa photographie d’une performance en plein air de Madame Butterfly sous la pluie au bord du lac de Constance, en Autriche.Pour la première fois, un Prix Climat a été introduit pour souligner les effets du changement climatique. Gerson Turelly, photographe brésilien, a remporté ce prix avec, un cliché montrant un jeune homme pagayant dans les rues inondées de Porto Alegre, suite aux crues dévastatrices de 2024., effet aggravé par le réchauffement climatique.Les photos primées cette année montrent la diversité et la complexité des phénomènes météorologiques, des tempêtes et inondations aux formations de givre et arcs-en-ciel. La professeure Liz Bentley, directrice de la Royal Meteorological Society, explique que ces images révèlent à quel point les conditions météorologiques sont interconnectées à l’échelle mondiale.Profitez-en pour découvrir également les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 les plus belles photos de chiens , et les plus belles photos Macro de 2024