Scary Movie de retour, avec les frères Wayans aux commandes !

Vous aussi vous entendez le "Waaazuuuup" juste en voyant cette image ?

Retour aux origines de la parodie

Le retour de Cindy et Brenda ?

La réconciliation des frères Wayans avec Miramax

Une sortie en salles en 2026

Sorti en 2000, le premier Scary Movie avait connu un succès mondial grâce à sa parodie des films d’horreur de l’époque, comme Scream et Souviens-toi… l’été dernier.Cependant, après le deuxième volet, les frères Wayans, créateurs de la série, ont été évincés, laissant la franchise évoluer sans eux. Avec ce sixième opus, Miramax et Paramount cherchent à renouer avec l’esprit des premiers volets et prévoient une sortie en salles pour 2026.Le retour de personnages emblématiques, tels que Cindy Campbell (Anna Faris) et Brenda Meeks (Regina Hall), pourrait être au cœur de ce projet.Les spéculations autour de ce nouvel opus évoquent aussi un possible retour de Ray et Shorty, interprétés par Shawn et Marlon Wayans. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, la présence de ces personnages populaires pourrait à la fois satisfaire les fans et apporter une cohérence aux différents volets de la saga.Ce retour des frères Wayans va au-delà de la simple nostalgie., impliquant le tristement célèbre producteur Harvey Weinstein . Cette collaboration pour Scary Movie 6 marque donc une sorte de réconciliation et de réappropriation de leur œuvre. En puisant dans l’humour absurde et irrévérencieux ainsi que dans les références culturelles qui avaient fait leur succès, les Wayans arriveront peut-être à redonner un nouveau souffle à Scary Movie.Alors que de nombreuses comédies sortent désormais directement en streaming, Miramax et Paramount optent pour une sortie en salles de Scary Movie 6.Avec ce retour, les frères Wayans vont tenter de redonner leur humour transgressif à une franchise qui, pour beaucoup, avait perdu de son mordant.