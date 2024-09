Un film d'horreur dans votre salon : Hauntify Mixed Reality débarque sur le Vision Pro !

La réalité mixte qui va vous tendre un peu

Encore plus flippant sur Apple Vison Pro

Hauntify Mixed Reality David Montecalvo 8.99€

Notre test de l'Apple Vision Pro

Développé par VirtualGo immerge les joueurs dans un monde où les fantômes interagissent avec leur environnement réel.Comme son nom l'indique avec subtilité, le jeu propose, où votre maison ou appartement devient le terrain de jeu des fantômes franchement abominables. Le jeu idéal pour animer votre prochaine soirée d'Halloween avec votre tonton cardiaque ! (Ne faites pas ça par pitié)La réalité mixte (ou MR, pour) combine les éléments de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR). Elle permet aux objets virtuels d’interagir avec le monde réel, créant ainsi une fusion immersive entre ces deux univers. Contrairement à la réalité augmentée, qui superpose des éléments virtuels à l’environnement réel, ou à la réalité virtuelle, qui plonge le joueur dans un environnement entièrement numérique, la réalité mixte fait en sorte que les objets numériques () semblent s’intégrer et réagir aux éléments du monde physique en temps réel.Sur Apple Vision Pro, le jeude l’environnement. Cette fonctionnalité permet de créer et entretenir une tension constante. L’occlusion dynamique et l’ajustement de la lumière renforcent cette immersion, plongeant les joueurs dans un univers où chaque coin peut révéler une menace. De quoi vous faire quitter votre logement, et potentiellement ne plus jamais oser rentrer chez vous.Initialement proposé sur Meta Quest , la version Apple Vision Pro propose, grâce à la technologie considérablement plus avancée du casque. Le jeu met aussi à jour l’environnement en temps réel, même lorsque des objets bougent ou que que vos éclairages changent , offrant ainsi une expérience fluide, sans latence et encore plus capable de vous provoquer un arrêt cardiaque.Comptez 8,99€ pour faire l’acquisition de cejeu très sympathique. Bonne chance.N'hésitez pas à consulter notre test du Vision Pro avec VisionOS 2.0 !