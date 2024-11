Nvidia entre dans l'indice Dow Jones (à la place d'Intel)

Consécration au Dow Jones

Dans quelques jours,, alors que Wall Street se prépare les élections présidentielles aux États-Unis. En effet, la bataille à laquelle se livrent la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump retient toute l'attention des investisseurs.Mais l'intérêt de la Bourse pour Nvidia ne date pas d'hier, et est le résultat des impressionnantes performances du groupe américain depuis ces deux dernières années.(et l'essor d'OpenAI) ce qui a stimulé la demande pour les processeurs graphiques, nécessaires au développement des grands modèles d'intelligence artificielle.En effet,indispensables pour générer des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle. Microsoft et Google ont acquis des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia A100 dans leurs datacenters, et ce, afin de développer et entraîner leurs robots conversationnels, ChatGPT (et maintenant Sora) et Gemini (ex-Bard).Mais il s'agitqui fait ainsi son entrée dans l'un des célèbres indices de Wall Street avec le S&P 500, et ce, quelques mois seulement après avoir décroché -l'ombre d'un instant- le titre de la plus grande cotation mondiale en Bourse.En juin dernier, le prix unitaire de l'action Nvidia avait dépassé les 1 200 dollars avant que le groupe ne procède à un split par dix. Cette décision, qui a rendu l'action plus accessible aux investisseurs particuliers, a naturellement facilité sa future intégration dans l'indice Dow Jones.En définitive, l'année 2024 a été exceptionnelle :depuis le 1er janvier et affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 3320 milliards de dollars. Elle talonne donc Apple, première capitalisation boursière mondiale.