Nvidia pourrait-elle à dépasser Apple en Bourse ?

Un effet boule de neige

Nvidia, une action surachetée ?

En effet, Wall Street est plutôt malmenée, car un de ses principaux moteurs,La journée avait pourtant bien commencé pour le groupe, qui était en passe de dépasser la capitalisation boursière d'Apple. Mais en quelques heures -comme cela arrive dans le milieu de la finance-(après une hausse de 5% la même journée). Elle a entrainé avec elle, la baisse d'autres actions comme AMD (-1,9%), Qualcomm (-3%), Intel (-4,7%), ou encore Broadcom (-7%). Lundi, la situation n'a pas évolué etIl reste à savoir si elle se refera une santé dans quelques heures ou si la chute continue.... Microsoft et Google ont acquis des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia A100 dans leurs datacenters, et ce, afin de développer et entraîner leurs robots conversationnels,(ex-Bard).Mais, les analystes attendaient une consolidation dans le secteur de l'IA depuis un certain temps et il se pourrait que cette chute de Nvidia en marque le début.(comme Alphabet ou Apple), voire de profiter de la situation actuelle de Tesla.D'après eux,. Son RSI () est à plus de 85, ce qui pourrait indiquer une trop forte accélération à court terme. Actuellement, seuls trois actions (Howmet Aerospace, General Electric et Leidos Holdings) sont davantage surachetés que Nvidia au sein du S&P 500.Désormais,Même avec la chute de ces derniers jours, la performance reste belle pour le groupe !