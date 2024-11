Cette radio remplace tous ses animateurs par de l’IA

Jakub n'existe pas

Un remplacement des animateurs humains par des avatars IA

Emilia n'existe pas non plus

Augmentation d’audience et critiques virulentes

La direction se justifie

Alex n'existait pas non plus, mais il vient quand même de se faire virer

Une expérience interrompue

La station de radio publique polonaise Off Radio Krakow a donc déclenché une tempête médiatique dans le pays en remplaçant ses animateurs par des versions générées par intelligence artificielle. Pour attirer un public jeune, la direction a introduit trois présentateurs fictifs – Emilia, Jakub et Alex – des avatars de la génération Z, avec biographies et photos créées par IA. La controverse a atteint son paroxysme lorsque la station a diffusé une fausse interview avec la poétesse polonaise et lauréate du Nobel Wislawa Szymborska, décédée en 2012., et a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux.L’initiative a d’abord permis d’augmenter l’audience de la station, qui est passée de presque zéro à plus de 8 000 auditeurs. Mais cet engouement s’est accompagné d’une avalanche de critiques.Le ministre de la Digitalisation, Krzysztof Gawkowski, a exprimé des réserves, estimant que l’utilisation de l’IA dans les médias devrait être encadrée pour protéger les emplois et éviter les dérives. Cette prise de position témoigne de l’inquiétude des responsables politiques quant aux conséquences de l’IA sur le travail humain, en particulier dans les contenus culturels.Pour mettre en place cette expérience, la station s’est appuyée sur des technologies avancées d’IA : ChatGPT d’OpenAI, un logiciel de synthèse vocale d’ElevenLabs et le générateur d’images Leonardo.Ai.Selon lui, il s’agissait moins de remplacer des humains que de sensibiliser le public aux potentiels de l’IA. Cette déclaration survient alors que le Parlement polonais envisage de nouvelles régulations sur l’utilisation de l’IA dans les médias.Sous la pression, la station a finalement interrompu l’expérience, remplaçant les animateurs IA par des émissions musicales réalisées par des artistes humains.Pour des professionnels comme Lukasz Zaleski, le choix d’une IA pour animer des entretiens, même fictifs, représente une perte pour la qualité des contenus culturels et une menace pour l’authenticité.