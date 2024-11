Bouygues lance une offre fibre 8 Gb/s, sans TV ni téléphone, à 24 euros par mois

De la fibre et plus c'est tout

Une connexion fibre toute simple

Une offre épurée sans TV ni téléphonie fixe

Un prix compétitif

Une réponse aux attentes des utilisateurs actuels

triple play

L’offre B&You Pure Fibre promet un débit jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en upload, a priori suffisant pour couvrir les besoins d’un foyer connecté. Avec le Wi-Fi 6E, Bouygues Telecom mise sur une technologie récente ( mais pas la dernière ) qui assure une connexion stable, même pour les utilisateurs ayant plusieurs appareils connectés simultanément.Ce choix technologique marque une différenciation par rapport aux offres concurrentes, souvent moins rapides ou associées à des services additionnels non inclus ici.En retirant la télévision et la téléphonie fixe, Bouygues adapte son offre aux nouvelles habitudes de consommation : le streaming, les réseaux sociaux et le gaming. Selon une étude BVA, 22 % des foyers équipés de la fibre ne se servent plus d’un décodeur TV et seuls 16 % utilisent régulièrement la téléphonie fixe.Un positionnement intéressant qui permet de maintenir un tarif attractif.Avec un tarif mensuel fixe de 23,99 € sans engagement, B&You Pure Fibre se place comme une des options les plus abordables du marché. Par comparaison, SFR propose une offre similaire à 29,99 € par mois, mais avec une période d’engagement d’un an. Free dispose également d’une offre fibre sans engagement, mais celle-ci est facturée 29,99 € pour des débits plus modestes.Bouygues Telecom joue ici sur la simplicité et la compétitivité tarifaire, et s'attaque aux utilisateurs qui privilégient avant tout un accès rapide à Internet.Avec cette offre, Bouygues Telecom se démarque des offres traditionnellesen s’adaptant aux attentes de certains utilisateurs. En proposant une formule axée sur l’Internet sans services additionnels, l’opérateur espère séduire une clientèle qui préfère la flexibilité, tout en réduisant ses dépenses mensuelles.