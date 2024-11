iOS 18.2 : le RCS arrive chez Free et Bouygues sur iPhone !

Le RCS se généralise presque

La mise à jour d’iOS 18.2 constitue donc une étape importante dans l’évolution de la messagerie mobile pour les utilisateurs d’iPhone en France. Le protocole RCS, déjà adopté sur Android depuis 2019, permet de remplacer les SMS et MMS en proposant des échanges enrichis et sécurisés, s’approchant de l’expérience d’iMessage.Cette fonctionnalité est intégrée sur les iPhones équipés d’iOS 18 depuis septembre, mais elle n’était jusqu’alors accessible qu’aux abonnés SFR (et RED, bien sûr).Apple a intégré le RCS à iOS 18 mais a laissé chaque opérateur responsable de sa mise en œuvre en modifiant ses configurations réseau.Cette situation s’explique par les ajustements techniques nécessaires à chaque opérateur pour prendre en charge cette nouvelle norme. Étrangement, Orange reste en retrait, sans indication de déploiement imminent, laissant ses abonnés encore limités aux SMS classiques pour leurs communications inter-plateformes. Dommage quand on sait que ce sont justement souvent ceux qui paient leurs forfaits le plus cher.Avec le RCS, les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais bénéficier de fonctionnalités plus modernes et interactives dans leurs conversations, rendant les échanges avec des smartphones Android plus fluides.L’activation du RCS chez Free et Bouygues pourrait inciter Orange à se bouger un peu et encourager une généralisation de ce service.Cette mise à jour d’iOS 18.2 est aussi attendue pour débloquer la 5G Standalone chez Free , autre point d’attente pour ses abonnés.Pour activer le RCS, on vous dit tout ici