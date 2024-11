Argentique : Rollei 35 en or 24 carats, ça vous tente ? Parce que moi oui

Une restauration magnifique

Un travail haut de gamme

Une utilisatrice conquise

Une histoire emblématique

The Royal Tenenbaums

The Royal Tenenbaums

Quelques détails techniques

Made in Germany

Made in Singapore

Une pièce rare

Basée à Milwaukee, Retrospekt a choisi de revisiter le Rollei 35, appareil emblématique des années 70 dont nous vous parlions ici lors de sa réédition en version modernisée , en lui ajoutant une finition luxueuse en or 24 carats. Chaque exemplaire est d’abord minutieusement restauré pour s’assurer que, avant d’être recouvert d’or par électrolyse. La finition dorée transforme ce modèle compact en une pièce d’exception, en conservant son boîtier d’origine et toutes ses fonctionnalités, fidèle à l’esthétique vintage qui a fait son succès.Lancé en 1966, le Rollei 35 a marqué l’univers de la photographie par son design compact et ses performances optiques. Ce modèle est devenu culte non seulement pour ses qualités techniques mais aussi pour son apparence, qui lui a valu des apparitions dans des films, notammentde Wes Anderson, et entre les mains de personnalités de renom comme la reine Elizabeth II. Retrospekt célèbre aujourd’hui cet héritage en proposant une version modernisée et prestigieuse,Les modèles restaurés par Retrospekt proviennent des séries produites entre 1970 et 1973, période marquée par des variations de production. Certains exemplaires affichent un marquage, tandis que d’autres portent la mention, en raison du déplacement partiel de la production de Rollei., deux optiques bien connues pour leur qualité d’image. Chaque détail a été pensé pour offrir une expérience fidèle à l’original.Présenté dans un coffret de luxe avec un étui en cuir et une dragonne, chaque appareil de cette édition limitée est proposé au prix de 930 euros . Bien que ce prix puisse paraître élevé, Retrospekt s’adresse ici aux collectionneurs et aux passionnés qui sauront apprécier la valeur historique et esthétique de l’objet., qui sera du plus bel effet avec le temps.