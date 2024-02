GeForce Now : Nvidia ajoute de la pub à la formule gratuite !

De la pub au sein de la formule gratuite de GeForce Now

jusqu'à 2 minutes

réduire le temps d'attente moyens pour les utilisateurs gratuits à l'avenir.

Un service nécessitant d'acheter vos jeux

Sur l'écran d'accueil

Nvidia annonce un changement à venir pour la formule gratuite de son service de cloud gaming GeForce Now. Ainsi,. Selon Nvidia, les publicités permettront de participer aux frais liés à la mise à disposition de la formule gratuite et devraient mêmeNotons que la formule gratuite est intéressante pour s'essayer au service et jouer sans bourse délier,(RTX, sessions de jeu plus longues jusqu'à 8 heures, définition plus élevée jusqu'à 4K, fréquence de rafraichissement plus élevée, jusqu'à 240Hz), sans attente, et désormais sans publicité.Pour rappel, en sus de l'offre gratuite, Nvidia propose l'abonnement prioritaire à 10,99 euros par mois ou 54,99 euros pour 6 mois, et l'abonnement Ultime à 21,99 euros par mois ou 109 euros pour 6 mois., basées sur l'architecture Ada Lovelace gravée en 4 nm par TSMC, et bénéficie du DLSS 3.0 (pour Deep Learning Super Sampling, la technologie maison de super-échantillonnage basée sur l'apprentissage automatique), de cœurs RT de troisième génération dédiés au Ray Tracing et de cœurs Tensor de quatrième génération spécialisés dans les calculs d'apprentissage automatique.(il est possible de placer le lien direct sur la page d'accueil via l'icône Partager de Safari sur iOS/iPadOS -ce qui pourrait bientôt être plus compliqué pour les européens avec les versions finales d' iOS/iPadOS 17.4 attendues dans les jours qui viennent et limitant l'usage de web Apps - puis en choisissant). Les titres en votre possession (il faudra lier vos comptes Steam, Epic Games Store, GOG, et Uplay d'Ubisoft via l'application) se lancent sans avoir à les télécharger et les installer.