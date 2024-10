Pourquoi OpenAI ne sera pas rentable avant 2029 ?

200 milliards de dépends d'ici 2030

Des troubles en interne

management toxique

En effet, la création et l'entraînement d'une IA générative coûte énormément d'argent (plusieurs milliards par an), tant et si bien qu'. Certes, les revenus de la start-up devraient doubler cette année, mais les pertes devraient également augmenter pour atteindre 5 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024, selon le. Le chiffre d'affaires devrait atteindre -quant à lui-Ce qui explique la nécessité et l'urgence de trouver des financements -une séduction constante des investisseurs. Certes, elle a levé 6,6 milliards de dollars le 3 octobre dernier, mais ses dépenses sont exponentielles :Il faut savoir que 60 à 80% de cette somme sera affectée à l'entraînement de ChatGPT et aux différents modèles de la start-up, en cours ou à venir. En effet, le secteur étant particulièrement concurrentiel, il est nécessaire de maintenir une IA de plus en plus performante et innovante.Mais OpenAI n'est pas la seule dans cette situation. Par le passé, Meta, avec sa division RealityLabs dédiée aux métavers et à la réalité virtuelle, a enregistréavant de pouvoir présenter Orion le weekend dernier.A cela s'ajoutent des problèmes internes, à commencer par de nombreux départs dans l'équipe des dirigeants ( Ilya Sutskever Gretchen Krueger , puis récemment Mira Murati ), qui émettent des craintes sur le développement de chatGPT. D'autres évoquent un, qui règne désormais en maître après son éviction manquée l'année dernière.