Apple investit 1,5 milliard de dollars dans Globalstar pour les services satellites de l’iPhone

L’accord entre Apple et Globalstar inclut un investissement en capital de 400 millions de dollars pour une participation de 20 % dans la nouvelle constellation de satellites et un prépaiement de 1,1 milliard de dollars pour financer le réseau.Ce financement permettra à Globalstar d’élargir son infrastructure terrestre et de déployer 17 nouveaux satellites en orbite basse, grâce à un contrat de 327 millions de dollars avec MDA, avec des lancements prévus par SpaceX dès l’année prochaine.Depuis 2022, Apple utilise le réseau de 31 satellites L-band de Globalstar pour permettre à ses utilisateurs d’ envoyer des messages d’urgence , même sans réseau terrestre.Actuellement, la couverture permet les messages texte d’urgence, mais les limites de bande passante empêchent les services plus intensifs comme la voix ou la transmission de données. Dans le cadre de cet accord, Globalstar s’engage à consacrer 85 % de la capacité de son réseau à Apple, tandis que le reste continuera de servir ses activités traditionnelles, comme la surveillance à distance.Le secteur de la connectivité directe aux appareils, ou D2D, devient un enjeu majeur, et la concurrence s’intensifie avec des entreprises comme SpaceX, AST SpaceMobile et Lynk.Ce partenariat permet à Apple de renforcer son positionnement face à Google, qui a récemment annoncé une fonctionnalité de messagerie d’urgence pour les utilisateurs de Pixel via le réseau de Skylo. L’alliance avec Globalstar est une étape cruciale pour Apple, pour proposer une couverture mondiale et diversifier ses services connectés.Malgré l’investissement, Apple et Globalstar restent discrets sur les futurs services possibles.La demande pour ces services augmente, en particulier dans les zones isolées ou en situation d’urgence.