Ce timelapse est composé de 35 000 photos prises au Japon

Un TimeLapse captivant

Un voyage photographique dans les lumières du Japon

J’ai voulu transposer les traînées d’étoiles au monde urbain et capter la vitalité électrique des rues japonaises

Chaque pause dans la vidéo est une belle photo

Des défis techniques et un montage complexe

Et en plus ça va vous donner envie d'aller au Japon

Une vidéo finale magnifique

Au cours d’un séjour de trois semaines, Heffernan a parcouru plusieurs villes japonaises, comme Fukuoka, Nara, Osaka, Fushimi, Itoshima, Kyoto et Kobe, et a capturé plus de 35 000 images., des croisements bondés aux quartiers saturés de néons, dans une série de paysages urbains vibrants et poétiques. Le timelapse de Heffernan montre à la fois l’effervescence de la vie urbaine et l’atmosphère particulière de l’automne japonais.Le photographe a utilisé StarStax,, pour adapter cette méthode aux scènes urbaines., précise-t-il au site PetaPixel, qui l’a interrogé sur ce projet.La réalisation de Dreamlapse Japan 3 n’a pas été de tout repos.. Le photographe devait trouver l’équilibre entre la lumière et les ombres pour restituer l’ambiance nocturne sans perdre en qualité visuelle. Armé d’un trépied ultra-léger en fibre de carbone et d’un Canon 6D, il a parcouru quotidiennement de longues distances pour saisir les angles parfaits. Il a également utilisé divers objectifs pour enrichir la palette visuelle, du Canon 24mm f/1.4 au Canon EF 24-105mm.Le montage, étalé sur deux semaines, a impliqué plusieurs logiciels, dont Lightroom Classic, Final Cut Pro X et QuickTime Pro, pour créer un enchaînement fluide des scènes.. En alliant des techniques de pointe et un sens esthétique précis, Heffernan propose une vision unique et captivante du Japon urbain.Le photographe a d’ailleurs bien d’autres timelapses sur sa chaîne YouTube, dont un réalisé à Paris, on vous conseille d'y faire un saut ! Certaines vidéos sont vraiment magnifiques.