Harcèlement en ligne : l'association e-Enfance désigné comme "signaleur de confiance"

e-Enfance est signaleur de confiance

signaleur de confiance

vise à promouvoir un internet plus sûr au sein de l’Union européenne

Une lutte unique

des obligations nouvelles en matière de modération des contenus publiés par leurs usagers et de transparence sur leur fonctionnement

Qui est e-Enfance ?

Enfin il convient de rappeler l’existence du numéro unique : le 3018. Ce dernier permet de signaler des actes de harcèlement 7/7 9/23 !

Cette nomination était attendue de longue date. Ce mercredi, au terme d’un processus de sélection entamé en juin, l’Arcom a désigné le tout premierfrançais. Ce statut a été créé par le, le grand texte européen de régulation des réseaux sociaux et des plateformes d’e-commerce entré en application fin août 2023. Chacun des 27 pays de l’Union doit en désigner plusieurs.Dans son communiqué, l’Arcom indique que le règlement européen sur les services numériques (RSN)Le but est relativement simple dans son concept mais apparemment ardu à mettre en œuvre. Il s’agit en effetnotamment les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos ou les plateformes de rencontres ainsi que les places de marchés,. Dans le cadre de cette loi, il appartient notamment à l’Autorité de désigner les signaleurs de confiance. Aussi, l’association d’utilité publique e-Enfance est la première entité française à obtenir ce statut.. À ce titre, elle œuvre depuis près de 20 ans pour la protection des mineurs et jeunes majeurs sur internet. Avec cette désignation, elle est surtout reconnue pour son expertise et sa compétence en matière d’identification des contenus illicites, son indépendance à l’égard de tout fournisseur de plateformes en ligne et son engagement à effectuer des notifications de manière diligente, précise et objective.