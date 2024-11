Nikon annonce le Z50 II : un bon choix pour les débutants exigeants ?

Caractéristiques du design

Autofocus et performance en rafale

Présentation produit

Prix et disponibilité

Le Nikon Z50 II conserve un format compact, mesurant 127 x 96,8 x 66,5 mm pour un poids de 550 g.L’écran tactile de 8 cm, monté sur rotule, doit permettre de faciliter les prises de vue sous plusieurs angles, dont les selfies. Le viseur OLED, avec une définition de 2,36 mégapixels et une luminosité de 1000 cd/m², devrait permettre d’assurer une visibilité correcte même en lumière extérieure. Nikon a toutefois choisi de ne pas intégrer de stabilisation mécanique pour privilégier la légèreté.Le système autofocus du Z50 II est optimisé par le processeur Expeed 7, qui utilise le deep learning pour reconnaître jusqu’à neuf types de sujets, notamment des animaux et certains véhicules.L’appareil peut capturer jusqu’à 11 images par seconde en obturation mécanique et 30 images par seconde en JPEG avec l’obturateur électronique, adapté aux scènes d’action rapides.Conçu également pour la vidéo, le Z50 II enregistre en 4K 60p avec un léger recadrage, ou en 4K 30p sans crop pour conserver la pleine résolution.Un modeest inclus pour ajuster automatiquement la mise au point, utile pour les créateurs de contenu en ligne. La connectivité USB-C offre une fonction webcam compatible UVC/UAC pour le streaming en direct. En Full HD, le Z50 II enregistre jusqu’à 120 images par seconde pour des effets de ralenti.Le Nikon Z50 II sera disponible à partir du 21 novembre 2024, au prix de 999 € sans objectif.Les tarifs sont similaires à ceux du Z50 d’origine, positionnant le Z50 II comme un modèle accessible et compact pour les photographes recherchant des fonctionnalités avancées sans aller vers des modèles haut de gamme.