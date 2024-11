Ce pays ferme les bureaux de TikTok au nom de la sécurité nationale

Des risques pour la sécurité nationale ? Mais lesquels ?

cette décision a été prise en fonction des informations et des données probantes recueillies dans le cadre de l'examen, ainsi que des conseils formulés par les organismes canadiens de sécurité nationale et de renseignement et d'autres partenaires gouvernementaux

un niveau de risque inacceptable

Fermer les bureaux canadiens de Tiktok et détruire des centaines d'emplois locaux bien rémunérés n'est dans l'intérêt de personne, et c'est précisément ce que fera l'ordonnance de fermeture d'aujourd'hui

Un haro mondial

En tant que plateforme touchant des millions d'enfants et d'adolescents, TikTok a un rôle particulier à jouer dans la protection des mineurs en ligne [ce qui est] l'une des grandes priorités du DSA

Dans le communiqué officiel, François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a déclaré que. TikTok devra certes fermer les bureaux qu’il possède à Toronto et Vancouver, mais les utilisateurs canadiens pourront toujours se connecter à leur compte sur l’application et y accéder... Globalement, ce sont davantage(maison mère de TikTok) qui sont mises en cause, même si la nature exacte de la menace n’est vraiment pas précisée.Cette décision fait elle-même suite à un. Mais les tensions avaient commencé quelques mois avant, lorsqu'en février de la même année, le gouvernement a banni l'application des smartphones gouvernementaux, évoquant là encorepour la vie privée et la sécurité.De son côté, Tiktok a indiqué qu'il entend contester cette mesure en justice.. En effet de nombreux états étudient la possibilité de restreindre l’accès à la plateforme chinoise, voire carrément de la bloquer dans certains territoires. On sait aussi que certaines administration l’ont carrément interdite des smartphones de leurs collaborateurs.Rappelons qu'une procédure a été ouverte en Europe . Thierry Breton -encore membre de la Commission Européenne- s'était d'ailleurs prononcé sur la question.