Votre flux TikTok est gênant ? Voici comment le réinitialiser !

C’est une astuce que je ne connaissais pas, découverte chez nos confrères (et ex-collègues me concernant) de Tom’s Guide , et que je m’empresse donc de vous relayer ici.Cet algorithme se base sur le contenu que vous appréciez le plus : celui sur lequel vous passez le plus de temps, que vous aimez, que vous republiez… Chaque fois que vous effectuez une de ces actions, vous incitez TikTok à vous proposer davantage de contenu similaire.Mais même si vous ne faites que regarder,, sur lesquelles vous faites pause ou qui vous intéressent au point de visiter le profil du ou de la créatrice.Cela peut devenir gênant. Par exemple, si un jour vous avez eu un regain d’intérêt pour les tracteurs, que vous avez regardé et liké une vingtaine de vidéos sur ce sujet, TikTok va soudain vous inonder de contenus sur les tracteurs, même si vous n’en avez plus rien à faire !Dans ce cas, réinitialiser le flux peut être une solution pour ne plus recevoir ce genre de vidéos.Et puis, il y a le cas le plus fréquent : votre flux est rempli de contenus sexy.Dans ce cas, il faut vite réinitialiser le flux avant de prêter votre téléphone !C’est tout simple : suivez ces étapes :1. Lancez TikTok.2. Cliquez sur l’icôneen bas à droite.3. Cliquez sur le menu en haut à droite (les trois traits, aussi appelés).4. Sélectionnez5. Choisissez6. Cliquez sur7. Cliquez surMaintenant,, et évitez autant que possible de vous attarder sur des vidéos de tracteurs, de hamsters ou… de ce sujet dont j’ai parlé plus haut !