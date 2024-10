TikTok élargit le flux STEM pour être un plus intéressant

TikTok répond aux critiques en misant sur l’éducation

Calmer les inquiétudes des législateurs

Avant cette mise à jour, ce flux n’était activé automatiquement que pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Avec cette extension,et à redorer son image face aux critiques.Le flux STEM de TikTok n’est pas arrivé par hasard.Pour contrer ces accusations, TikTok a mis en avant ce flux de contenus. Shou Chew, PDG de TikTok , a d’ailleurs défendu cette initiative éducative devant le Congrès américain à deux reprises, cherchant à démontrer que l’application n’est pas seulement un outil de divertissement.Pour garantir la fiabilité des vidéos sur le flux STEM, TikTok a fait appel à Common Sense Networks et au Poynter Institute, deux organisations reconnues pour leur travail de vérification de contenu.Cette approche est particulièrement interessante dans le contexte actuel où la désinformation est courante sur les réseaux sociaux. Le flux STEM se positionne comme un espace de contenu de qualité, à l’abri, on l'espère, des fausses informations.Depuis le lancement du flux STEM, l’intérêt pour ces contenus a rapidement augmenté.En activant par défaut cette option pour plus d'utilisateurs, TikTok espère se positionner comme une plateforme éducative plus sérieuse et surtout plus utile. Ce changement pourrait aussi modifier la perception de TikTok, souvent associé au, avec ses effets parfois néfastes pour la santé mentale des utilisateurs.Alors c'est simple :• Dans l'application TikTok, appuyez sur Profil en bas de l'écran.• Appuyez sur le bouton Menu ☰ en haut de l'écran, puis sélectionnez Paramètres et confidentialité.• Appuyez sur Préférences de contenu.• Appuyez sur Fil d'actualité STEM, puis activez ou désactivez le fil d'actualité.Ce virage vers l’éducation arrive à un moment stratégique, alors que TikTok fait l’objet de nombreuses enquêtes légales et de critiques pour son impact sur la santé mentale.Cette démarche pourrait aider la plateforme à améliorer son image et à convaincre les décideurs de sa capacité à être un outil d’apprentissage fiable et, parfois, enrichissant pour tous les utilisateurs.Utilisez-vous TikTok ?