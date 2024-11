Le PDG de WonderFi kidnappé pour une rançon d’un million de dollars

Enlèvement en plein centre-ville de Toronto

Un secteur de plus en plus visé par les criminels

WonderFi : assurer la sécurité des données des clients

Un climat de plus en plus inquiétant pour les professionnels de la crypto

Crypto King

Dean Skurka a donc été kidnappé en pleine heure de pointe dans le quartier central de Toronto, à l’intersection de University Avenue et Richmond Street. Des individus non identifiés l’ont forcé à monter dans un véhicule, exigeant une rançon conséquente. La police, alertée peu avant 18 heures, a confirmé que Skurka a dû payer un million de dollars pour garantir sa libération. Le dirigeant a finalement été retrouvé sain et sauf dans la soirée à Centennial Park, à Etobicoke, sans blessure apparente. Il a assuré queLes kidnappings et extorsions ciblant les acteurs du secteur des cryptomonnaies sont en hausse. Jameson Lopp, expert en sécurité dans cette industrie, précise que La hausse récente du bitcoin, qui a atteint un sommet de plus de 75 000 dollars , ne fait qu’accentuer les risques. Contrairement aux banques et aux entreprises traditionnelles, les cryptomonnaies sont plus faciles à transférer, ce qui rend leurs détenteurs particulièrement vulnérables. De nombreux dirigeants de la cryptosphère n’ont pas mis en place de mesures de sécurité adaptées, malgré les risques croissants.Suite à cet enlèvement, WonderFi, la plus grande plateforme d’échange crypto réglementée au Canada, a tenu à rassurer ses clients sur la sécurité de leurs actifs et informations. Appuyée par Kevin O’Leary, la société gère plus de 1,35 milliard de dollars d’actifs., marqués par une hausse de 153 % des revenus par rapport à l’année précédente. Si cette croissance reflète un intérêt accru pour les cryptomonnaies, l’incident montre un point faible de cette industrie en expansion : la sécurité physique de ses dirigeants.Cet enlèvement est loin d’être un cas isolé au Canada. En 2022, un autre investisseur crypto, surnommé le, avait également été kidnappé et torturé pour une rançon. Anthony Di Iorio, l’un des co-fondateurs d’Ethereum, avait même décidé de quitter le secteur en 2021 pour des raisons de sécurité.Tant que les dirigeants du secteur n’auront pas renforcé leurs mesures de sécurité, ces incidents pourraient bien se multiplier.