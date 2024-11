C'est une première : LightOn, la start-up d’IA française, entre en Bourse

Igor Carron et Laurent Daudet, les fondateurs de LightOn

Qu’est ce que LightOn ?

Pourquoi LightOn entre-t-elle en Bourse ?

Des objectifs pour 2027

t, et qui peut produire des contenus divers (textes, réponses à des questions, etc.) à partir de simples instructions. La start-up propose deux produits principaux pour les entreprises :Forge : Cet outil aide les entreprises à créer leurs propres modèles de langage. Par exemple,Paradigm : Lancée en 2023, c’est une plateforme qui permet aux entreprises d’intégrer facilement l’IA dans leurs processus internes pour gagner en efficacité.Grâce à ces produits, LightOn compte parmi ses clients de grands noms commeLightOn espère lever 10,4 millions d’euros en vendant un million d’actions, au prix de 10,35 euros chacune. Ce financement permettra à la start-up de se développer plus rapidement. Elle a déjà obtenu un engagement de 3 millions d’euros de la part d’Axon Partners, un fonds d’investissement, pour l’aider dans cette opération.Avec les fonds levés, LightOn souhaite accélérer son expansion,. Elle compte également renforcer ses équipes et poursuivre ses efforts de recherche pour améliorer ses produits. La start-up espère profiter de l’intérêt croissant pour l’IA dans la plupart des secteurs, comme la santé, la finance et le secteur public, qui ont besoin de gérer des volumes importants de données.LightOn a déjà atteint un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros en 2023 et espère être rentable dès 2027.LightOn mise aussi sur des partenariats stratégiques avec des entreprises comme Orange Business et HP pour élargir sa clientèle. En devenant la première entreprise européenne d’IA générative à entrer en Bourse , LightOn espère se faire connaître et renforcer sa position dans ce secteur en pleine croissance.