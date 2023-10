Docaposte (La Poste) se lance dans l'IA générative et souveraine !

Une IA "sécurisée, souveraine et puissante"

agent conversationnel qui fonctionne grâce à une compréhension du langage naturel

MedAssistant

pour mieux traiter l'information sur les décrets et les lois qui sortent

Un outil plus respectueux des lois

solution souveraine et industrielle d’IA générative

souhaitent accélérer leur transformation numérique et leur efficacité opérationnelle au moyen d’une IA générative de confiance

offrir la possibilité d’exploiter les potentialités de l’IA générative tout en garantissant la protection des données et le respect de la confidentialité des projets

Docaposte, la filiale numérique de La Poste, vient d'annoncer la création d'une. Disponible à partir du mois de novembre 2023, celle-ci proposera unLa première utilisation répondant au nom depermettra de. Une deuxième solution sera à vocation juridiqueEn effet, le but est ici de proposer uneface à Chat GPT et ses nombreux petits cousins. Cette nouvelle offre va s'adresser en particulier aux acteurs publics et privés qui exploitent des données sensibles et quiEn effet, le but affiché par La Poste avec ce nouveau service est d'On garde en effet en mémoireet du pouvoir de l'IA si elle devait se retrouver entre de mauvaises mains. Docaposte entend étendre également les possibilités d'automatisation de certaines tâches tout en renforçant l’efficacité et la productivité des organisations.